Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:21

Как сообщалось ранее, накануне было объявлено о достигнутой между Вашингтоном и Тегераном сделке по обмену заключенными. На основании достигнутых соглашений в обмен на освобождение 5 граждан США, задержанных в Иране, Вашингтон позволит «использовать в гуманитарных целях» 6 миллиардов «иранских» долларов, замороженных в южнокорейском банке. Также было возвращено несколько граждан Ирана, задержанных в США за нарушение санкционного режима. Одним из граждан США, которые будут освобождены в рамках сделки, является Сиямек Намази. В 2015 году он отправился в Иран, был там арестован и заключен в тюрьму. Семья Намази имеет крупный бизнес в США и ряде стран Ближнего Востока. В частности, ей принадлежит Cresent Petroleum, работающая в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, семья Намази способна оказывать влияние на процессы в исламской республике. В январе текущего года Сиямек Намази публично обратился из тюрьмы к президенту США Джозефу Байдену с просьбой принять меры по его освобождению, и объявил голодовку на несколько дней. Реакция американской администрации не заставила себя ждать.

Официальные лица США заявили, что эта сделка никоим образом не приведет к ослаблению режима санкций против Ирана. Но израильские официальные лица сообщили, что она является лишь частью более крупного соглашения, достигнутого между Ираном и Соединенными Штатами. Что именно это за соглашение и каковы его пункты, пока что является тайной. Израильские официальные лица, общавшиеся с The New York Times на условиях анонимности, заявили, что соглашение, о котором идет речь, носит неофициальный характер и предполагает ограничение Ираном своей ядерной деятельности, а также прекращение прокси-атак на силы Соединенных Штатов. Источники сообщили, что сейчас ведутся переговоры по официальному оформлению этих договоренностей. Два источника в Минобороны Израиля заявили, что переговоры между США и Ираном осуществляются не напрямую, а при посредничестве Омана. Текущая сделка, на основании которой был произведен обмен заключенными, а также возвращены Ирану 6 миллиардов долларов, может открыть путь для дальнейших дипломатических отношений между США и исламской республикой, поскольку администрация Байдена стремится предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.