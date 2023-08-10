Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку завершается стадия 1/16 финала мужского соревнования.

Единственный оставшийся на турнире представитель Азербайджана Ниджат Абасов играл на тай-брейке с россиянином Петром Свидлером. Две классические партии вчера и позавчера завершились вничью. Сегодня на тай-брейке соперники сначала сыграли вничью, а затем черными фигурами Ниджат одержал победу и вышел в 1/8 финала, где сыграет с Салехом Салемом из ОАЭ.

Напомним, ранее Ниджат обыграл зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине и нидерландца Аниша Гири.

Изначально Азербайджан на Кубке мира представляли 13 шахматистов и 5 шахматисток. Увы, лидеры азербайджанских шахмат Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов и Гюнай Мамедзаде выбыли из борьбы на ранних стадиях.

На данный момент в 1/8 финала также пробились Сантош Гуджрати Видит (Индия), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Алексей Сарана (Сербия), Нильс Гранделиус (Швеция), Арджун Эригаиси (Индия), Ференц Беркеш (Венгрия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия). В остальных партиях 1/16 финала, в том числе и в матче между норвежцем Магнусом Карлсеном и Немцем Винсентом Кеймером борьба еще продолжается.