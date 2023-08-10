Рейсов в Шарм-эль-Шейх из Баку станет больше

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, начиная с 4 ноября рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании. Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.