В Израиле задержали и отпустили шпиона-еврея из Ирана

В Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион сотрудники Общей службы безопасности ШАБАК по подозрению в сотрудничестве с иранскими спецслужбами задержали гражданина Ирана, еврея, «прилетевшего к своим родственникам» в Израиле. Об этом сообщает израильский 9 Канал.

Согласно сообщению, на допросе задержанный признал, что прибыл для выполнения полученных от иранской разведки задач, подразумевавших в том числе сбор информации и тайную фотосъемку в Израиле. Также в ходе расследования выяснилось, что перед вылетом в Израиль он встречался с «кураторами» из иранских спецслужб, был проинструктирован. Для выполнения поставленных задач получил специальные «шпионские гаджеты», в частности, скрытый в обычной упаковке салфеток контейнер, предназначенный для тайной перевозки фотоаппаратуры, телефонов, мобильных зарядных устройств и денег.

В Израиле он должен был незаметно собрать информацию об определенных адресах. Более точную инструкцию получил бы от своего иранского «куратора» уже по прибытии.

По завершении расследования гражданину Ирана-еврею отказали во въезде в Израиль. Ближайшим рейсом его отправили обратно на родину.