Омбудсмен Азербайджана ответила на обвинения Окампо

Мнения, содержащиеся в «экспертном заключении» бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо, основанном на политических поручениях, совершенно необоснованны и носят предвзятый характер, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что Окампо, уже создавший себе соответствующий имидж с загадочным и темным прошлым, сознательно допустил как юридические, так и исторические ошибки в своем антиазербайджанском заключении.

«Деятельность, осуществляемая Азербайджаном в целях обеспечения безопасности, прав и свобод своих граждан, в том числе армянских граждан, на азербайджанских территориях, признанных ООН, легитимность которых была признана международными и региональными организациями, в том числе представление соответствующим решением Международного суда признанной деятельности в полностью искаженном виде, с целью ввести в заблуждение международную общественность, еще раз говорит о том, из каких кругов Окампо получил свое задание.

Вместо того чтобы с абсурдными и безосновательными претензиями предполагать возможность геноцида в Карабахской экономической зоне Азербайджана, мы посоветовали бы бывшему главному обвинителю Международного уголовного суда, забывшему о принципе верховенства права, расследовать геноциды в Ходжалы, в Мешали, Башлибеле, а также других преступлений, совершенных армянами в этом регионе в недавнем прошлом, и расследовать вопросы, которые обсуждались на приеме у лиц, причастных к совершению этих преступлений.

С сожалением хотим отметить, что в последнее время в заявлениях и отчетах, подготовленных некоторыми «международными экспертами» на примере Окампо, допускаются двойные стандарты в отношении Азербайджана, и основная цель состоит в том, чтобы вызвать конфликт на почве этнической ненависти, препятствовать интеграции населения Карабаха армянского происхождения в азербайджанское общество.

Поэтому, обращаясь к представителям международных организаций, а также независимым экспертам, мы призываем при проведении расследований по любому конфликту глубоко изучить суть вопроса, не искажать имеющиеся факты, избегать шагов, способствующих искусственному обострению отношений между народами, поддерживать усилия, направленные на обеспечение справедливого мира и устойчивой безопасности», — говорится в сообщении.