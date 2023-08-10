МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на претензии, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.
Как сообщили в МИД, тот факт, что Никол Пашинян на заседании правительства 11 августа, повторив в очередной раз заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе, преподнес непринятие грузов, отправленных Арменией в направлении Лачина под видом «гуманитарного груза», как «этническую чистку» против жителей армянской национальности, не вписывается ни в какую логику.