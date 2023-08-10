Кадыров категорически против переговоров с Украиной

Переговоры о мирном урегулировании конфликта в Украине не имеют для России никакого смысла. Россия побеждает как на фронте, так и на международном уровне. Поэтому представители Москвы не должны участвовать в переговорах до победы. Как сообщают российские СМИ, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни выразил свое решительное неприятие переговоров по поводу ситуации в Украине. По мнению главы Чечни, сейчас «в переговорах нет никакого смысла». Он полагает, что Россию вполне устраивает текущее положение дел как на поле боя, так и на международной политической арене: западное оружие не помогло вооруженным силам Украины вернуть под свой контроль занятые российской армией территории, а попытка «изоляции РФ» провалилась. Также он считает, что попытка санкционного давления на Россию оказалась безуспешной.

«Они неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса. Россия тем временем нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок», — написал глава региона.

«Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», — заключил Рамзан Кадыров.