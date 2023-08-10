Музыкальная презентация 200-мегапиксельного смартфона HONOR 90

Вчера в концертном зале Electra Event Hall прошла официальная презентация нового смартфона HONOR 90 с крутой 200 мегапиксельной камерой и доступного HONOR 90 Lite. Гости мероприятия смогли не только оценить 200 МП камеру смартфона и принять участие в розыгрыше новенького HONOR 90, но и послушать живое выступление таких звёзд, как Mardan Kazimov, Narmeen, Nadir Rustamli, Paster, Rio, Saybu Swag, RZZA, Wabe. Ниже расскажем, чем примечательно каждое из устройств.

Бескомпромиссный HONOR 90

Передовой смартфон от HONOR, сочетающий в себе доступную цену и характеристики флагманского аппарата. В данном случае постарались все — и инженеры, и дизайнеры. Последние специально для HONOR 90 создали необычную и привлекательную расцветку «арктический лед». Любителям классики доступен традиционный черный вариант, а ценители практичности оценят изумрудно-зеленую расцветку с приятным бархатистым покрытием.

Пожалуй, одно из основных достоинств HONOR 90 — шикарный дисплей с диагональю 6,7 дюймов. Высокое разрешение (1200х2664 пикселей) матрицы гарантирует, что изображение на экране всегда будет четким и мягким, словно напечатанное на ламинированной бумаге. А поддержка частоты обновления 120 Гц сделает анимацию движения максимально плавной и приятной для глаз.

К слову о зрении. Дисплей HONOR 90 уникален тем, что частота ШИМ у него составляет 3840 Гц. В случае с HONOR 90 мерцание матрицы исключено, а глаза не устанут даже после длительной работы. В дополнение здесь еще есть специальный режим «циркадный ночной экран», который снижает интенсивность синего цвета после заката солнца и тем самым помогает хорошо заснуть ночью.

Что еще? Новый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, мощности которого хватит на любые задачи, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти — можно выбрать один из двух вариантов, который подойдет конкретно вам.

И, конечно, удивительная камера. В HONOR 90 установлен 200-мегапиксельный светосильный сенсор, благодаря которому качественные снимки можно получить не только днем, но и ночью. В помощь этому датчику идет 12-мегапиксельная широкоугольная камера, которая также отвечает за макрофото.