Мятежники в Нигере распорядились привести армию в боевую готовность
Мятежные власти Нигера распорядились привести армию в боевую готовность. Решение принято после заявлений Экономического сообщества западноафриканских государств о готовности начать интервенцию, сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, решение принял военный совет мятежников. Совет намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению. Главы штабов стран ЭКОВАС проведут встречу 12 августа.
Свергнутый в ночь на 27 июля президент Мохамед Базум находится под домашним арестом. Мятежники пригрозили убить президента в случае интервенции. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к «немедленному и безусловному освобождению» господина Базума и его восстановлению на посту главы государства.