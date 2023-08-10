США ввели жесткие санкции против российских олигархов

Министерство финансов США ввело санкции против Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева — основателей "Альфа-Групп", владеющей российским "Альфа-банком". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, под санкции попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Все они включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

Фридман и Авен после начала войны в Украине покинули Россию. Также они находятся в санкционных списках ЕС и Великобритании. "Альфа-банк" находится под санкциями ЕС и США.

В мае 2022 года Украина заявила об аресте активов Фридмана на сумму $420 млн, которые хранились в украинском отделении "Альфа-банка". В конце июля Украина национализировала Sense Bank (бывший "Альфа-банк" Украина).