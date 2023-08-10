Варданян открещивается от России

Миллиардеры из российского списка Forbes, среди которых есть и олигарх армянского происхождения Рубен Варданян, массово переписывают свои биографии, избавляясь от связей с Россией. Упоминания в контексте с Россией стали «токсичными» после начала вторжения в Украину, отмечает The Moscow Times.

В начале недели стало известно, что почти все упоминания о связи с Россией и СССР убрал со своего сайта основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Покинувший РФ после начала войны и решивший избавиться от российского бизнеса Волож теперь называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане.

Инвестбанкир Рубен Варданян, который долгое время возглавлял «Тройку-диалог», теперь представляется как финансист «армянского происхождения». В сентябре прошлого года Варданян, состояние которого до войны оценивалось в $1 млрд, отказался от российского гражданства и незаконно переехал в Карабахский регион Азербайджана.

Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, попавший под санкции Запада, называет себя «рожденным в Украине российско-израильским бизнесменом».

Глава «Реновы» Виктор Вексельберг, фигурант санкционных списков США с 2018 года, подчеркивает, что родился в Украине и является гражданином Кипра.