Гарантии безопасности: Украина начинает переговоры с Британией

Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки. Как сообщают украинские СМИ, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Ермак напомнил, что к декларации “Большой семерки” о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. По словам Ермака, Киев уже начал консультации по гарантиям с США.

«Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты», — добавил руководитель ОП.

Украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят Киеву гарантии безопасности. По их задумке, они необходимы для избежания повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.