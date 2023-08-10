МИД России: сотрудничество с Турцией в газовой сфере вне политики

Сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере не подвержено политической конъюнктуре. Как сообщают российские СМИ, об этом 11 августа рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Роль Турции в качестве транзитной страны для Европы в последнее время с введением в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре», — заявил дипломат.

Он отметил, что параметры газового хаба в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне.

Напоним, 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны. За день до этого российский лидер Владимир Путин в поздравлении своего турецкого коллеги с переизбранием на пост президента заявил, что Москва придает большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба.