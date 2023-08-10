«Сделка между Baykar и саудовцами на пользу НАТО» Breaking Defense
Сделка между производителем БПЛА Baykar с Саудовской Аравией, учитывая ограничения США на продажу военной продукции в страны Ближнего Востока, поможет сдержать экспансию Китая на оружейный рынок Персидского залива. Об этом пишет Breaking Defense.
Журнал пишет, что июльская сделка турецкого производителя БПЛА Baykar с Эр-Риядом стала крупнейшей в истории компании по экспорту БПЛА. Однако сотрудничество может иметь далекоидущие последствия: соглашение должно открыть двери для взаимовыгодного сотрудничества других турецких оборонных фирм с богатыми саудовцами. Это не только создаст благоприятные отношения между оборонными предприятиями двух стран, но также усилит темпы и мощность производства Baykar.
Учитывая введенные США ограничения на экспорт вооружения в КСА и с учетом того, что у Вашингтона сейчас в приоритете другие регионы, такие как Украина и Индо-Тихоокеанский регион, Baykar смог извлечь выгоду из ситуации. Эксперты отмечают удачное время для заключения сделки между Baykar и Эр-Риядом.
Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар сообщил, что «были серьезные конкуренты как за экспортный контракт, так и за соглашение о сотрудничестве. Несмотря на конкурентов из Китая и США, Bayraktar Akıncı вышел победителем в этом процессе. Обойдя очень важных конкурентов, мы стали исполнителем такого проекта».
По мнению автора статьи, сотрудничество между Турцией и КСА в оборонной сфере выгодно не только Анкаре, но и всему альянсу НАТО.
Чтобы понять реальную ценность выхода Анкары на рынок вооружений Персидского залива, следует взглянуть на недавние сделки государств региона. На фоне ограничений на экспорт вооружений и, в частности, беспилотников Вашингтоном, Китай был в спешке заполнить спрос. Эта продажа знаменует собой не только важную сделку между двумя странами региона, но и геополитическую сделку, которая поможет уравновесить влияние Китая на Ближнем Востоке. Автор отмечает, что несмотря на холод в отношениях между Анкарой и Вашингтоном в последнее десятилетие, ни один из них не заинтересован в усилении китайского присутствия в регионе.
«Захват рынка БПЛА Персидского залива у Китая союзником по НАТО примечателен. Американские беспилотники долгое время не могли выйти на рынок из-за экспортных ограничений Вашингтона. Китай быстро восполнил этот пробел и стал основным поставщиком БПЛА в страны Персидского залива. Это не только укрепило позиции Китая как экспортера передовых вооружений, но и дало Народно-освободительной армии Китая ценную обратную связь относительно характеристик их продукции. В результате активное противодействие этой тенденции приносит пользу не только Турции, но и всему альянсу НАТО», — отмечается в статье.