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Сделка между производителем БПЛА Baykar с Саудовской Аравией, учитывая ограничения США на продажу военной продукции в страны Ближнего Востока, поможет сдержать экспансию Китая на оружейный рынок Персидского залива. Об этом пишет Breaking Defense. Журнал пишет, что июльская сделка турецкого производителя БПЛА Baykar с Эр-Риядом стала крупнейшей в истории компании по экспорту БПЛА. Однако сотрудничество может иметь далекоидущие последствия: соглашение должно открыть двери для взаимовыгодного сотрудничества других турецких оборонных фирм с богатыми саудовцами. Это не только создаст благоприятные отношения между оборонными предприятиями двух стран, но также усилит темпы и мощность производства Baykar.

Учитывая введенные США ограничения на экспорт вооружения в КСА и с учетом того, что у Вашингтона сейчас в приоритете другие регионы, такие как Украина и Индо-Тихоокеанский регион, Baykar смог извлечь выгоду из ситуации. Эксперты отмечают удачное время для заключения сделки между Baykar и Эр-Риядом. Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар сообщил, что «были серьезные конкуренты как за экспортный контракт, так и за соглашение о сотрудничестве. Несмотря на конкурентов из Китая и США, Bayraktar Akıncı вышел победителем в этом процессе. Обойдя очень важных конкурентов, мы стали исполнителем такого проекта». По мнению автора статьи, сотрудничество между Турцией и КСА в оборонной сфере выгодно не только Анкаре, но и всему альянсу НАТО.