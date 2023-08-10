Что известно о потерях России в Украине

На 11 августа известны имена 30 003 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. В список входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить. Подсчет потерь ведут Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в два – два с половиной раза выше. Так, на конец мая этого года подсчет изданий «Медиазона» и «Медуза» показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

Минобороны России не публикует официальные данные о своих потерях на войне в Украине. Последний раз власти России приводили общее число погибших в сентябре 2022 года – 5 937 человек.