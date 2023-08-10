Российский офицер сбежал в Литву

Лейтенант ВС России Иван Королев нелегально пересек границу Литвы и запросил политическое убежище. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

По его собственным словам, военный принимал участие в войне в Украине, однако не находился на ее территории, занимаясь «обеспечением российских войск боеприпасами».

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», — рассказал Королев изданию.

По информации издания, Королев был задержан на вильнюсском автовокзале 10 августа сотрудниками погранслужбы и был возвращен на приграничный КПП, где он подал заявление на политическое убежище. Сообщается, что сегодня власти страны приняли его к рассмотрению. Сейчас военный находится в миграционном центре в Пабраде, ожидая решения.