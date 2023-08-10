На взорвавшемся в России складе хранили 4 тонны пороха

На взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе компании «Пиро-Росс» находились 4 тонны пороха. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в материалах дела, оглашенных сегодня в Сергиево-Посадском суде.

В материалах уголовного дела сообщается, что всего на складе компании «Пиро-Росс» хранились 53 ящика с порохом, в которых находилось 4 тонны материала. Порох был передан компании «Пиро-Росс» для утилизации.