На взорвавшемся в России складе хранили 4 тонны пороха
На взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе компании «Пиро-Росс» находились 4 тонны пороха. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в материалах дела, оглашенных сегодня в Сергиево-Посадском суде.
В материалах уголовного дела сообщается, что всего на складе компании «Пиро-Росс» хранились 53 ящика с порохом, в которых находилось 4 тонны материала. Порох был передан компании «Пиро-Росс» для утилизации.
Также сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
На заседании суда Чанкаев заявил, что не признает свою вину, и подчеркнул, что речь идет о диверсии.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. В результате погиб как минимум один человек, более 80 пострадали. Судьба 8 человек остается неизвестной. Были повреждены 440 квартир и 20 частных домов. Взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Его арендовала признанная банкротом компания «Пиро-Росс».