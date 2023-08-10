Зульфугарову предъявили обвинение по статье 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением) и решением суда арестовали.

Лишенный азербайджанского гражданства террорист Кямран Зульфугаров нелегально проник в Азербайджан. О том, что Зульфугаров находится на территории Азербайджана, стало известно Службе государственной безопасности. Сотрудники СГБ установили, где скрывается преступник, и задержали его.

Следователям стало известно, что обвиняемый прошел боевую подготовку в одном из лагерей террористической организации ИГИЛ на территории Сирии. Затем Зульфугаров присоединился к вооруженному отряду своего соотечественника - Ровшана Бадалова по прозвищу «Халид дайы», в составе которого принимал участие в вооруженных столкновениях.

«В октябре 2013 года я поехал из Баку в Стамбул, откуда перебрался в Сирию, - рассказывает Зульфугаров. - В составе отряда «Халида дайы» мы прошли 12-дневную подготовку, включающую в себя занятия по физподготовке, шариату и владению огнестрельным оружием. Однажды, примерно в полночь, нас разбудили и сообщили, что привезли троих человек на казнь. Пока мы поднялись и пришли, этих людей уже казнили.

Вскоре наш лагерь атаковали боевики другой группировки, которых в Сирии великое множество. После нападения наш отряд перевели в другое место, и в конце концов мы оказались в городе Аль-Рай. Вскоре «Халид дайы» сообщил нам, что присягает на верность ИГИЛ, и посоветовал нам последовать его примеру».

Зульфугаров затем рассказал о преступлениях, совершенных им в составе ИГИЛ: «Людей подвергали самым жестоким пыткам – били током, ломали ребра, руки, в общем, совершали любые зверства. Мы казнили многих местных жителей, даже детей не жалели».

По словам террориста, его соратники обезглавливали попавших к ним людей и выставляли отрубленные головы на всеобщее обозрение, дабы вселить страх в непокорных.

«Я видел решетку, на прутья которой были нанизаны человеческие головы. Местные это видели и знали, что это дело рук ИГИЛ. Вообще тогда в Сирии было много группировок, которые сражались друг с другом, брали пленных и обезглавливали их. Было так, что террористы спорили за право обезглавить пленного. Немало было и желающих подорвать себя. Люди вставали в огромные очереди, ждали момента, когда им предоставят эту «привилегию», - делится Зульфугаров подробностями своего «турне» в Сирию.

Обвиняемый затем рассказал следствию, как покинул логово террористов: «Я поехал в город Эль-Баб, где 15 дней меня скрывали в своем доме знакомые туркманы. Затем перебрался в Турцию. В Турции я скрывался от властей, а когда понял, что не могу больше оставаться здесь, нелегально пересек границу с Грузией, спрятавшись под грузовиком. Затем таким же способом попал из Грузии в Азербайджан».

Зульфугаров признался, что сожалеет о содеянном: «Попав в Сирию и увидев, что там творится, я пожалел, что приехал. Но пути назад не было: или сражаться, или в могилу. Не помоги мне местные жители, я бы погиб там».