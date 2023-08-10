Многотысячная мирная манифестация сторонников созданного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) проходит в столице африканской страны Ниамее. Об этом сообщает France 24.

Протестующие кричали «долой Францию, долой ЭКОВАС». Западноафриканский блок в четверг одобрил развертывание «резервных сил для восстановления конституционного порядка» в Нигере.

Многие размахивали флагами России и Нигера и выкрикивали свою поддержку новому лидеру страны генералу Абдурахману Тчиани.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ЭКОВАС в Абудже заявил, что лидеры Сообщества договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию.