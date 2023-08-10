Арестович рассказал о «главной ошибке» Украины

«Мы дали среднему мобилизованному россиянину, который сейчас составляет костяк армии, отличную мотивацию воевать. Ему всегда есть что объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для мести», - рассказал бывший советник Офиса президента.

Политика по расчеловечиванию россиян и внедрению украинского национализма была ошибкой Украины. Как сообщают украинские СМИ, об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, украинский госаппарат «негласно поддерживает» такую идеологическую политику.

Также Арестович заявил, что «украинский национализм есть производное от российского империализма» и назвал оба явления «сиамскими близнецами».

«У них одна и та же картина мира, один и тот же словарь, одна и та же логика, и друг без друга они не могут существовать», — добавил бывший советник Банковой.

По его мнению, с лета прошлого года украинский национализм получил главный голос в повестке и стал доминирующей идеологией, и это главная глупость в этой войне.

Арестович считает, что Западу не нужно в составе НАТО и ЕС «ультрашовинистическое государство, накаченное американским оружием».

Также, говоря о целях войны, Арестович заявил, что «мы не в состоянии выйти на цели 1991 года при нынешнем состоянии экономики, государственного управления и западной помощи».