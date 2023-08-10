Белый дом рассказал, на что Тегеран сумеет потратить размороженные $6 млрд

Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В отношении того, что может сделать с этими деньгами Иран, будут строгие ограничения», — рассказал Кирби в ответ на вопрос о возможности Ирана потратить $6 млрд на военные цели.

По словам Кирби, условия создания счетов предполагают, что находящиеся на них деньги могут быть использованы для закупки медикаментов и медицинского оборудования.

Ранее стало известно, что США и Иран также достигли соглашения об обмене заключенными, причем в рамках этих договоренностей Тегеран получит 6 миллиардов долларов, которые были заблокированы в Южной Корее в рамках американских санкций.