В России чиновникам запрещают пользоваться продукцией Apple

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выпустило приказ, который запрещает сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«Да, соответствующий приказ уже подписан, он запрещает использовать iPhone в служебных целях: для доступа к рабочей переписке и рабочим приложениям», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, как рассказал «Известиям» источник в министерстве, запрет для сотрудников касается также использования в рабочих целях планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника «Известий», сотрудники Минцифры, в том числе через Telegram, теперь не могут вести рабочую переписку с использованием устройств от Apple.

Как уточнили в пресс-службе министерства, запрет не распространяется на операционную систему Android. Как объяснили в ведомстве, устройства на базе Android поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусных приложений.