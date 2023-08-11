Азербайджанский министр встретился с Илоном Маском

В своих социальных сетях министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, находящийся с деловым визитом в США, поделился интересной информацией о встрече со всемирно известным инноватором, инженером, владельцем многомиллиардных компаний Илоном Маском.

Рашад Набиев рассказал, что встреча с основателем Tesla состоялась в Остине, на заводе Giga Texas. Там азербайджанский министр и Илон Маск обменялись мнениями о планируемой деятельности спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане в этом году, о запуске на орбиту спутников, принадлежащих Азербайджану, а также о Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку в октябре этого года.