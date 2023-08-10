США знают, сколько продлится война в Украине

Американская администрация не исключает, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году и готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не будем стесняться вновь обращаться к Конгрессу, если решим, что надо вновь обращаться и просить больше за пределами первого квартала следующего года. Или если понадобятся коррективы к тому, что мы запрашиваем здесь (в поданном в четверг документе — ред.). Мы уверены, что это - правильный подход», — сказал Кирби.

Вашингтонская администрация запросила в четверг у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.