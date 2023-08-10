Погиб еще один армянский военнослужащий

В Армении 11 августа при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Гарник Хнкоян. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Проводится расследование произошедшего.

Отметим, что это второй за два дня подобный инцидент в рядах ВС Армении. Ранее в пятницу Минобороны Армении сообщило, что 10 августа военнослужащий Жора Карапетян выстрелил себе в голову из автомата, утром 11 августа он скончался. По делу о гибели военнослужащего задержаны двое его сослуживцев.