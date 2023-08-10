В центре Баку недалеко от Дворца водных игр произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль, за рулем которого находилась девушка, врезался в три других автомобиля. После столкновения девушка вышла из своего автомобиля, но затем села в него и скрылась с места аварии.

По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП есть пострадавшие. На момент публикации информации на место аварии пока не прибыли сотрудники дорожной полиции и машины скорой помощи.