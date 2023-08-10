Очередной инцидент между США и Россией в сирийском небе

Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически. Как передает ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики.