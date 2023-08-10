Осужденного экс-президента ЮАР отпустили: тюрьмы переполнены

Бывший президент Южной Африки Джейкоб Зума освобожден от отбывания наказания в тюрьме. По словам официальных лиц, причина — переполненность мест заключения, сообщает BBC.

Зума, осужденный на 15 месяцев за неуважение к суду, сдался властям в пятницу.

81-летний Зума ранее был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, что в свою очередь было признано судом незаконным.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что Зуму освободили от отбывания наказания в связи с переполненностью тюрем.

Его включили в программу освобождения преступников с низким уровнем опасности для общества. Эта программа была запущена в апреле с целью разгрузки переполненных тюрем; за это время, по данным властей, по ней освободились 9 тысяч человек.

Рональд Ламола подчеркнул, что решение было принято тюремными властями без какого-либо политического вмешательства и что Зума не пользовался никакими привилегиями.

Представитель Департамента тюрем сообщил BBC, что количество заключенных в Южной Африке в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость.