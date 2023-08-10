Египет противится просьбам США отправить Украине оружие

Каир не удовлетворяет просьбы Вашингтона направить Украине египетское оружие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и египетских чиновников.

По словам источника WSJ в американской администрации, США просили Египет поставить Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и огнестрельное оружие. В беседах с американцами Египет не отверг однозначно эти запросы, но в частных разговорах египетские чиновники говорили, что у Египта нет планов отправлять оружие, информирует издание.

Запрос на поставки оружия сделал шеф Пентагона Ллойд Остин в марте в Каире на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Тогда египетская сторона ответила уклончиво, и представители США впоследствии неоднократно поднимали этот вопрос в общении с египетскими коллегами.