Изнасилование в Чехии: призывают к демонстрациям против украинцев

В чешском городе Пльзень после изнасилования и попытки убийства 18-летним украинцем 15-летней девушки в социальных сетях гневные граждане призывают к акции протеста против украинцев, сообщает «Европейская правда».

Как сообщает чешское издание «Новости», злоумышленник выманил девушку на прогулку вдоль реки во вторник вечером. Девушка была знакома с молодым мужчиной и согласилась. Во время прогулки в лесу он связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал.

«Впоследствии он изрезал ее и угрожал ей смертью», – рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Затем он завернул девушку в мешок, сбросил в овраг и уехал с места преступления. Притворившись мертвой, она, вероятно, спасла себя.

Девушка позже смогла сама обратиться за помощью. Через несколько часов после преступления полиция задержала 18-летнего парня. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство и изнасилование. В пятницу суд должен избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После того как издание «Женщины» сообщило об этом событии, в социальной сети появились комментарии, полные ненависти. Люди уже созвали на субботу пльзеньский марш, который, как предполагается, будет направлен против украинцев.

В полиции уточнили, что речь идет не о беженцах, а о молодом человеке, длительно проживающем в городе.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан после случая с изнасилованием молодым украинцем несовершеннолетней девушки призвал граждан воздержаться от обобщений и нетерпимости по национальному признаку.