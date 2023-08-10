Нигер обвинил французских военных в гибели своих солдат

Пять солдат погибли, четверо пострадали во время атаки французских военных на Нацгвардию Нигера. Как пишет агентство ActuNiger, об этом заявило командование самой Нацгвардии.

Франция ранее отвергала обвинения в атаке.

Мятежники Нигера обвинили французских военных в атаке ранее на этой неделе. Утверждалось, что те освободили террористов и нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим силы обороны и безопасности получили поручение повысить уровень тревоги. Париж все обвинения отвергал.

Данные командования Нацгвардии о жертвах атаки привел портал ActuNiger. Погибших похоронили в Ниамее. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы. В больнице их навестила делегация Национального совета по защите родины (сформирован мятежниками).