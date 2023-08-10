Китайцы потеряют сотни миллионов из-за переворота в Нигере

Китайская компания Gezhouba Group приостановила строительство плотины ГЭС «Кандаджи» в Нигере из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), наложенных в связи с мятежом, сообщает агентство Reuters.

Ожидалось, что плотину ГЭС построят в 180 км от столицы Нигера, стоимость проекта составила $808 млн. Согласно плану, мощность ГЭС должна составить 130 МВт, что позволит бы увеличить площадь орошаемых земель и снизить зависимость страны от импорта электроэнергии из соседней Нигерии.

Совет ЭКОВАС ввел санкции в отношении Нигера в связи с отстранением действующего президента страны Мохамеда Базума военными. Соседняя Нигерия также прекратила поставки электроэнергии в страну.