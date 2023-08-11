Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе с haqqin.az: «Пожалуйста, пригласите меня в Баку!»

Эльмир Алиев, собкор, Минск 11:46

Признаться, 2-кратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину я узнал не сразу, хотя чуть ли не в прямом эфире видел ее победы на Олимпиаде-1996 в Атланте и на Играх 2000 года в Сиднее.

С прославленной российской гимнасткой, в активе которой также 4 олимпийских серебра и 1 бронза, а еще 9 побед на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы, мы сидели рядом в минском Дворце художественной гимнастики, наблюдая за соревнованиями Игр стран СНГ. На ковер вышла азербайджанская гимнастка Камилла Сейидзаде, выступавшая в финале с мячом. «Какой интересный купальник!», - Светлане явно понравился так называемый ретростиль, который несколько лет назад взяла на вооружение Федерация гимнастики Азербайджана. «Скромно, но со вкусом», - ответил я, не глядя на собеседницу. «Да, это очень необычно!», - продолжала восхищаться Хоркина. Соревнования продолжались. Одна из участниц финала роняет мяч. «Ой, а сколько будет стоить ей эта ошибка? – сопереживает россиянка. – Я ведь особо не разбираюсь. Я не по художественной гимнастике, а по спортивной». И тут я внимательно взглянул на нее. «Так Вы же Светлана Хоркина! Видел по телевизору Ваши победы в Атланте и Сиднее».

Показалось, что эти слова унесли бывшую гимнастку, а ныне первого замначальника ЦСКА, далеко-далеко, в те триумфальные годы. Но спустя мгновение Хоркина уже говорила о нынешних Играх стран СНГ. - Мне очень нравится формат соревнований. Была прекрасная церемония открытия Игр. Очень приятная атмосфера, много болельщиков. Вот сейчас белорусская гимнастка выступила, и она первая. Это даже не обсуждается. Я, конечно, смотрю со своей колокольни, с призмы спортивной гимнастики. Но мне все очень нравится. В Беларусь приехало много стран, не только члены СНГ. У нас есть и школы, и тренеры. Здорово, когда наши страны встречаются на стадионах, в залах, на рингах, на легкоатлетических дорожках… Очень хочу, чтобы Игры стран СНГ достигли уровня не ниже чемпионата мира. И это мы должны с вами сделать. - На соревнованиях по художественной гимнастике заметно, что народ в Минске соскучился по большому спорту. - Да, есть такое. Следующие соревнования где пройдут? - В Азербайджане. Через два года. - Очень хочу приехать! И хочу, чтобы в программу включили спортивную гимнастику. Услышьте, пожалуйста, организаторы. Я очень прошу! (улыбается). - За время спортивной карьеры в Баку Вы не выступали… - Ни разу. Очень хочу! Пожалуйста, пригласите меня на Игры. Я вообще никогда не была в Баку. Очень хочу приехать. Так что приглашайте (улыбается).