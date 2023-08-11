Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе с haqqin.az: «Пожалуйста, пригласите меня в Баку!»
Признаться, 2-кратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину я узнал не сразу, хотя чуть ли не в прямом эфире видел ее победы на Олимпиаде-1996 в Атланте и на Играх 2000 года в Сиднее.
С прославленной российской гимнасткой, в активе которой также 4 олимпийских серебра и 1 бронза, а еще 9 побед на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы, мы сидели рядом в минском Дворце художественной гимнастики, наблюдая за соревнованиями Игр стран СНГ.
На ковер вышла азербайджанская гимнастка Камилла Сейидзаде, выступавшая в финале с мячом. «Какой интересный купальник!», - Светлане явно понравился так называемый ретростиль, который несколько лет назад взяла на вооружение Федерация гимнастики Азербайджана.
«Скромно, но со вкусом», - ответил я, не глядя на собеседницу.
«Да, это очень необычно!», - продолжала восхищаться Хоркина.
Соревнования продолжались. Одна из участниц финала роняет мяч. «Ой, а сколько будет стоить ей эта ошибка? – сопереживает россиянка. – Я ведь особо не разбираюсь. Я не по художественной гимнастике, а по спортивной».
И тут я внимательно взглянул на нее. «Так Вы же Светлана Хоркина! Видел по телевизору Ваши победы в Атланте и Сиднее».
Показалось, что эти слова унесли бывшую гимнастку, а ныне первого замначальника ЦСКА, далеко-далеко, в те триумфальные годы. Но спустя мгновение Хоркина уже говорила о нынешних Играх стран СНГ.
- Мне очень нравится формат соревнований. Была прекрасная церемония открытия Игр. Очень приятная атмосфера, много болельщиков. Вот сейчас белорусская гимнастка выступила, и она первая. Это даже не обсуждается.
Я, конечно, смотрю со своей колокольни, с призмы спортивной гимнастики. Но мне все очень нравится. В Беларусь приехало много стран, не только члены СНГ. У нас есть и школы, и тренеры. Здорово, когда наши страны встречаются на стадионах, в залах, на рингах, на легкоатлетических дорожках… Очень хочу, чтобы Игры стран СНГ достигли уровня не ниже чемпионата мира. И это мы должны с вами сделать.
- На соревнованиях по художественной гимнастике заметно, что народ в Минске соскучился по большому спорту.
- Да, есть такое. Следующие соревнования где пройдут?
- В Азербайджане. Через два года.
- Очень хочу приехать! И хочу, чтобы в программу включили спортивную гимнастику. Услышьте, пожалуйста, организаторы. Я очень прошу! (улыбается).
- За время спортивной карьеры в Баку Вы не выступали…
- Ни разу. Очень хочу! Пожалуйста, пригласите меня на Игры. Я вообще никогда не была в Баку. Очень хочу приехать. Так что приглашайте (улыбается).
- Уверен, что Вас услышат. Сегодняшняя спортивная гимнастика сильно отличается от той, когда выступали Вы?
- Очевидно, что программа усложнилась. Но как бы ни становились сложнее упражнения, я считаю, что женская спортивная гимнастика должна по-прежнему отличаться от мужской. Она должна быть более женственной, более эстетичной. Это очень важно.
- А про азербайджанскую спортивную гимнастику какой-то информацией владеете?
- Знаю, что вы на стадии возрождения той элитной азербайджанской спортивной гимнастики. Мы, конечно, помним, замечательных спортсменов из Азербайджана, которые выступали за сборную СССР. За примером ходить далеко не надо – Валерий Беленький. Я его очень хорошо знаю. Желаю, чтобы спортивная гимнастика в Азербайджане вернула великие традиции и развивалась не хуже, чем художественная. Потому что в художественной у вас очевидные успехи.
- Не могу не задать этот вопрос. Российским гимнастам пока не позволено выступать на международной арене. Как они переживают этот период?
- Очень достойно, с гордостью. Проводим учебно-тренировочные сборы с теми, кто хочет с нами дружить, кто в нас видит партнеров. Мы готовимся. И когда придет время побеждать, мы выйдем и победим!