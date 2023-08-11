Заявление Минобороны Азербайджана: Перестрелка на границе. Сепаратисты в Карабахе идут на провокации

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии Вооруженными силами Армении на границе и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кельбаджарского района.

Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.