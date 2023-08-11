Наемники ЧВК "Вагнер" покидают свои лагеря в Беларуси и возвращаются обратно в Россию. Одной из причин этого является отсутствие финансирования и адекватной занятости, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В эти выходные, 13 августа, ожидается второй этап переброски наемников ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси обратно в РФ. Первая группа боевиков численностью от 500 до 600 человек отправилась автобусами в начале недели. Их уже заметили на территории Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей России.

Аналитики предполагают, что такие маневры могут быть связаны с тем, что глава Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать наемников, которые, к тому же, находятся вне законов республики. Сейчас инсайдерские источники Института сообщают, что в Беларуси должно остаться лишь незначительное количество инструкторов "Вагнера" для подготовки белорусской армии.

Кроме сообщений ISW относительно таких маневров никакой информации нет. Так же не комментирует ситуацию соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Последним "публичным выходом" Пригожина было его аудиообращение, датированное еще 30 июля. Тогда он обращался ко всем "вагнеровцам", которые не подписали контракты с Минобороны РФ, с требованием прибыть в Беларусь до 5 августа.

Тем временем сообщается, что в польском Кракове появились листовки, содержащие призыв к вербовке в ряды "Вагнера". Делом уже занялась полиция.