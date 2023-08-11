МИД Украины: Нас будут призывать договариваться с Россией

Киев ждет сложная осень из-за все громче звучащих голосов о необходимости переговоров с Россией и заключения мирного соглашения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры.

Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - сказал Кулеба.