В пакет медстрахования добавлены дорогостоящие операции
В пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане добавлены новые медицинские услуги, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Так, в "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию", утвержденный Кабинетом министров, добавлено 794 новые медицинские услуги. Таким образом, общее количество медицинских услуг увеличено до 3 344 (33 - касательно инвазивной радиологии, 43 - амбулаторные, 200 - лабораторные и 522 - стационарные).
Новые услуги также включают операции по трансплантации сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.
Пакет услуг также включает в себя такие операции, как замена сердечных клапанов, операции врожденных пороков сердца, эндоваскулярные операции, выполняемые минимально инвазивным методом, операции на головном мозге, удаление доброкачественных опухолей мозга, хирургическое удлинение костей, мышц, фиксация сухожилий, хирургическое лечение сколиоза и другие операции.