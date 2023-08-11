Россияне бьют по Запорожью, погиб капитан полиции
Российские войска утром ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области, есть погибший и раненые, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам Клименко, в результате удара были ранены 12 человек, среди которых 4 работника полиции. В настоящее время врачи борются за жизнь раненых, среди которых несколько в тяжелом состоянии.
"Погибший - 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", - добавил министр.
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