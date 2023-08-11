Британская разведка о тяжелых потерях российских войск
Десантные войска России, вероятно, перебросили из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины, говорится в отчете британской разведки.
Как отмечается, россияне, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я армия России.
Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит российским силам оттянуть полки для восстановления.
"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.