Обложили, демоны-турки! наша реакция
Если российскому начальству в голову какая дурь втемяшится – ее оттуда и колом не выбьешь. С начала вторжения в Украину они начали составлять список недружественных стран – и вот теперь все идет к тому, что в нем окажется Турция.
Да-да, та самая «экспансионистская Турция», которая, по словам депутата Затулина, известного читателям своим откровенным проармянством, «стремится на Кавказ, к Каспию, она строит отношения с тюркскими народами РФ и даже с Якутией в обход государства». Более того, коварные турки пытаются перестроить под себя бывшую советскую Среднюю Азию, стали интересоваться Алтаем, и, о ужас, завязывают контакты с Монголией.
Словом, «обложили, демоны!», и теперь достойны включения в список недружественных государств, поскольку стали конкурентами Кремля на тех территориях, которые Москва уже несколько веков считает своей «исключительной сферой собственных интересов». Их интеграция должна происходить либо вокруг Москвы – либо не происходить вовсе.
Так мало того, что Анкара стала конкурентом Москвы на этих территориях, так еще и вырастила кучу лоббистов своих интересов, которые «просто поют осанну всему, что делает Турция. Вы послушайте на центральных каналах, что рассказывает, например, Игорь Коротченко или Сергей Марков, или Максим Шевченко», сокрушается депутат Затулин, которого в российском общественном пространстве принято считать «выдающимся аналитиком» и даже, извините за выражение, «ученым».
О теоретических изысканиях господина Затулина на научном поприще что-либо сказать затруднительно, поскольку никаких его трудов в природе не существует. Так, несколько пропагандистских книжек с громкими названиями: «33 и ещё одна история из жизни нашего Материка», «Между Востоком и Западом: Украина на фоне оранжевой революции» да еще четырехтомный «Русский вопрос». Которые к науке имеют такое же отношение, как балет к космосу.
А вот практические его действия на посту директора Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) предельно очевидны и конкретны: все, что можно было провалить в отношениях с этими странами, – Кремлем полностью провалено. На пространстве от Киева до Улан-Батора. И без возможности восстановления, причем, как минимум – при нынешнем режиме в России.
В нормальных странах за такой «профессионализм» господина Затулина тряпками бы выгнали на мороз – но только не в России, поскольку здесь он в кремлевской номенклатуре, а стало быть – неприкасаемый и имеет право нести любую дичь. Чем сейчас и занялся в отношении Турции.
Ведь в чем суть его обвинений в отношении Анкары? Да только в одном – она проводит активную внешнюю политику на постсоветском пространстве, основанную на собственных интересах. И стремится заместить Россию в тех нишах, которые Кремль безвозвратно покидает. То есть, делает то, что кремлевская номенклатура за без малого четверть века делать не только не научилась, а даже не смогла сформулировать эти интересы.
Справедливости ради, какие-то телодвижения Москва обозначать пыталась. То ЕвразЭС, то ОДКБ – но в итоге из прекрасного исходного материала постоянно получались какие-то рахитичные уродцы, дышащие на ладан и не имеющие серьезных жизненных перспектив. И на постсоветском пространстве к этим инициативам относятся именно так, как они того и заслуживают. А виноваты в этом, по мнению Кремля и всяческих затулиных, не сам Кремль, а некие «недружественные страны».
Видимо, они, эти страны, заставили Москву откровенно проигнорировать предложения Монголии о совместных экономических проектах. Видимо, агенты этих стран натянули Затулину плотный черный колпак на голову, отчего он не увидел и не донес до Кремля предложения по участию в гидроэкономических проектах Кыргызстана. Видимо, именно эти «злые силы» заставили кремлян и того же Затулина носиться с бредовой идеей «русского мира», бессмысленного и беспощадного.
Малопочтенный Затулин даже не задается такими вопросами. Его функция в кремлевской обслуге определена вполне однозначно - в качестве той собаки на сене, которая сама уже ничего не может, но на тех, кто заходит на постсоветское пространство, грозно рычит. Ведь ничего иного он делать не умеет. И отказывается замечать, что весь мир уже об этом знает.