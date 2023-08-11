Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:34

Если российскому начальству в голову какая дурь втемяшится – ее оттуда и колом не выбьешь. С начала вторжения в Украину они начали составлять список недружественных стран – и вот теперь все идет к тому, что в нем окажется Турция. Да-да, та самая «экспансионистская Турция», которая, по словам депутата Затулина, известного читателям своим откровенным проармянством, «стремится на Кавказ, к Каспию, она строит отношения с тюркскими народами РФ и даже с Якутией в обход государства». Более того, коварные турки пытаются перестроить под себя бывшую советскую Среднюю Азию, стали интересоваться Алтаем, и, о ужас, завязывают контакты с Монголией.

Словом, «обложили, демоны!», и теперь достойны включения в список недружественных государств, поскольку стали конкурентами Кремля на тех территориях, которые Москва уже несколько веков считает своей «исключительной сферой собственных интересов». Их интеграция должна происходить либо вокруг Москвы – либо не происходить вовсе. Так мало того, что Анкара стала конкурентом Москвы на этих территориях, так еще и вырастила кучу лоббистов своих интересов, которые «просто поют осанну всему, что делает Турция. Вы послушайте на центральных каналах, что рассказывает, например, Игорь Коротченко или Сергей Марков, или Максим Шевченко», сокрушается депутат Затулин, которого в российском общественном пространстве принято считать «выдающимся аналитиком» и даже, извините за выражение, «ученым». О теоретических изысканиях господина Затулина на научном поприще что-либо сказать затруднительно, поскольку никаких его трудов в природе не существует. Так, несколько пропагандистских книжек с громкими названиями: «33 и ещё одна история из жизни нашего Материка», «Между Востоком и Западом: Украина на фоне оранжевой революции» да еще четырехтомный «Русский вопрос». Которые к науке имеют такое же отношение, как балет к космосу. А вот практические его действия на посту директора Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) предельно очевидны и конкретны: все, что можно было провалить в отношениях с этими странами, – Кремлем полностью провалено. На пространстве от Киева до Улан-Батора. И без возможности восстановления, причем, как минимум – при нынешнем режиме в России.