Температура в Баку продолжает бить рекорды

Максимальная температура воздуха в Баку 11 августа была на 5,2 градуса выше климатической нормы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура составляла 41 градус, в Нахчыванской Автономной Республике и низменных районах воздух прогревался до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне - до 41 градуса, в горных районах - до 35 градусов.

Ожидается, что жара на территории республики продержится до середины августа.