Христо Грозев: Пригожин либо умрет, либо свергнет Путина

Болгарский журналист-расследователь, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «уберут» после того, как президент России Владимир Путин назвал его предателем в телеэфире.

«Путин выступил по телевидению и назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с «предателями». Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через полгода Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот.

Я не думаю, что какая-либо часть элиты, кроме военно-промышленного комплекса, видит для них какой-либо смысл в этой войне. Но они молчат и не хотят становиться первыми или единственными», - заявил Грозев.