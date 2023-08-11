Саакашвили: Я не позволил Путину осуществить мечту

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал грузин «собраться вместе и сразиться с российским олигархом».

«Если это преступление – то, что я люблю Грузию, остановил российскую оккупацию, не позволил Путину осуществить российскую мечту и разрушить грузинскую государственность, не дал разрушить вековое стремление свободы и прогресса грузинского народа в европейской семье, то я готов ответить перед собственным народом.

Читаю много писем и отзывов от каждого из вас.

Я хотел бы попросить всех вместе подготовиться, сразиться с российским олигархом и, наконец, официально закрепить победу Грузии!» - написал Саакашвили.