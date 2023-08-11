В Польше отреагировали на слова Лукашенко

"Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных – более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси", – сказал Яблонский.

Он отметил, что у Польши никогда не было враждебных намерений по отношению к Минску:

"Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью. Наоборот, мы хотели бы, чтобы они были как можно лучше, но именно белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что у нас плохие отношения. Беларусь – это просто страна, которая враждебна к Польше", - добавил замминистра.

Напомним, Лукашенко заявил в пятницу в Минске, что готов улучшать белорусско-польские отношения.