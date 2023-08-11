Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:38

В связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди Армения подала заявку на созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Данное заявление, опубликованное на официальной странице ООН в сети Twitter, подтвердил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян. «Председателю Совета безопасности ООН было передано требование о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе», - написал, в частности, армянский посол. Напомним, с начала августа нынешнего года председательство в Совбезе ООН перешло по ротации к США, которые и должны созвать срочное заседание на основании запроса Армении.

Ранее Ереван был инициатором дискуссий в Совете безопасности ООН по поводу пограничных столкновений с Азербайджаном, закончившихся, правда, без принятия каких-либо резолюций. Теперь же Армения, как заявил Эдмон Марукян, будет добиваться принятия специальной резолюции Совета безопасности ООН относительно ситуации вокруг Лачинской дороги и «гуманитарного кризиса в Карабахе». Несколько дней назад в интервью представителям армянских СМИ Марукян сообщил о планах Армении поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о «закрытии Лачинского коридора», при этом он сказал журналистам, что пока не знает, в какой именно день это произойдет. «Тем не менее, Республика Армения непременно поднимет этот вопрос в Совете Безопасности ООН, - подчеркнул посол по особым поручениям. - Почему я говорю, что идет работа? Потому, что очевидно: без соответствующей подготовительной работы, хотя бы в той мере, в какой можно надеяться, мы просто не имеем права сделать этот единственный выстрел холостым патроном». Марукян сообщил, что в настоящее время Армения работает над тем, чтобы ни один из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, имеющих право вето, не препятствовал процессу. Напомним, что постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.

«В этом смысле я бы не стал сравнивать нынешнюю инициативу Армении с прошлыми разами, поскольку на сей раз мы настроены идти за резолюцией Совбеза ООН, - подчеркнул Марукян. - Мы еще никогда не шли за резолюцией. То есть, в этом смысле очень важно, чтобы была проделана тщательная работа, и мы рассчитываем на резолюцию Совета безопасности ООН по Лачинскому коридору. Нам нужно минимум девять голосов «за» и в связи с этим, я считаю, что серьезная работа была проведена, проводится и еще будет проведена». Также заслуживает внимания реплика посла Армении по особым поручениям о том, что официальный Баку предпринимает ответные шаги, из чего складывается общая диспозиция по данному вопросу: поскольку шансы Армении получить необходимую им резолюцию Совбеза ООН изначально расценивались экспертами как довольно расплывчатые, то после встречных инициатив азербайджанской дипломатии они, по сути, рассматриваются как сугубо теоретические. В настоящее время непостоянными членами Совбеза ООН являются Албания, Бразилия, Эквадор, Габон, Гана, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. Анализируя вероятные «за» и «против» резолюции в пользу Армении, следует принять в расчет, что среди перечисленных стран Эквадор, Габон, Гана и Мозамбик являются членами Движения неприсоединения, в котором председательствует Азербайджан, Бразилия имеет в этой организации статус наблюдателя, а Албания и Объединенные Арабские Эмираты являются странами, тесно сотрудничающими с Азербайджаном в двустороннем формате. Из чего нетрудно предположить, что эти страны будут отстаивать позицию Азербайджана или как минимум воздержатся при голосовании. Что касается постоянных членов Совета безопасности, то предполагается, что как минимум Великобритания наложит вето на принятие резолюции против Азербайджана. Соединенные Штаты, являющиеся в настоящее время главным модератором армяно-азербайджанских мирных переговоров, тоже вряд ли проголосуют за резолюцию, подрывающую их дипломатические усилия. Что же касается Российской Федерации, то она уже предлагала Армении «компромиссный» вариант урегулирования ситуации, в соответствии с которым, как пишет газета «Коммерсантъ», официальный Ереван должен создать для Международного Красного Креста все необходимые условия, касающиеся использования маршрута Агдам-Ханкенди, после чего в последующие 24 часа дорога Лачин-Ханкенди полностью откроется для перевозки грузов (разумеется, после соответствующего досмотра на Лачинском погранпереходе – ред.).

Однако армянская сторона, а также карабахские сепаратисты вариант Москвы отвергли, выдвинув дополнительные условия, что подтвердило также Министерство иностранных дел Азербайджана. Таким образом, в сложившейся ситуации вопрос о том, проголосует ли представитель России в Совбезе ООН за резолюцию, осуждающую Азербайджан, носит чисто риторический характер. Тем более, что по заявлениям официальных представителей Российской Федерации, именно Армения отвергла компромиссный вариант доставки продовольствия и других грузов для нужд карабахских армян. В любом случае можно предположить, что на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое будет созвано по инициативе Армении, разгорятся чрезвычайно острые дискуссии, в которых у Азербайджана есть убедительные аргументы в свою защиту. Во-первых, дорога на Лачин закрыта не полностью и остается доступной для проезда в Армению карабахских армян, которых сопровождают представители Международного комитета Красного Креста. Во-вторых, ограничение движения по дороге является результатом вооруженной провокации, совершенной армянской стороной в пункте пропуска Лачин, а также более раннего использования этой дороги для переброски оружия и боеприпасов для усиления незаконных вооруженных формирований в Карабахе. Наконец, Азербайджан не создавал блокадную ситуацию для армян, проживающих в Карабахе, и готов обеспечить им транспортировку всех необходимых потребительских товаров по более удобному и короткому маршруту Агдам-Ханкенди. Однако именно армянская сторона перекрыла эту дорогу бетонными блоками и бойкотирует товары азербайджанского происхождения.