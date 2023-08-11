В Турции заявили о договоренности с Азербайджаном

Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу с другими странами, в том числе с Пакистаном:

«F-15 нам не дали. Таким образом, они подтолкнули нас к производству собственного самолета. Можно сказать, что они даже оказали нам услугу».

По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами проекта, связанного с KAAN.

Гюллер выразил уверенность в том, что Турция сможет решить проблему с выходом России из зерновой сделки: «Лично я считаю, что глава нашего государства Реджеп Тайип Эрдоган сможет решить эту проблему».