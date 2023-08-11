Быстрые денежные переводы по платежной системе CONTACT на ABB mobile

Пользователи мобильного приложения ABB mobile теперь могут воспользоваться услугой срочных переводов СONTACT. Всего за несколько кликовВы можете перевести деньги за рубеж или получить отправленные средства, не посещая банк.

Пользоваться этой услугой очень просто и легко. Более того в течение 3-х месяцев комиссия не удерживается.

Другие особенности услуги:

-Лимит переводов: в день - 1000 USD, в месяц 10.000 USD

-Лимит приема средств: в день - 15.000 AZN, в месяц - 50.000 AZN

-После завершения операции пользователю приходит извещение от приложения, а также посредством SMS код перевода.

-Если в ходе приема средств возникнут какие-либо технические проблемы, средства автоматически возвращаются назад.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте abb-bank.az, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.