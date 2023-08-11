Россия грозится ответить за Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «террористической атакой» попытки ракетных ударов украинскими Вооруженными силами по Крымскому мосту и заявила, что «они не останутся без ответа».
«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», - негодует Захарова.