Внутренний документ «Вагнера» в распоряжении haqqin.az. Переброска из Беларуси в Нигер

Юлия Медведева, специально для haqqin.az 16:53

Главным для любого наемника во все времена вопрос был только один, озвученный в классическом булгаковском «Собачьем сердце»: «А где же я харчеваться буду?». Александр Лукашенко серьезно выручил Владимира Путина, предложив мятежным «вагнерам» передислоцироваться к нему в Беларусь, но при этом в спешке – не до того было, «музыканты» стояли в 200 километрах от Кремля, - не оговорил с Москвой, кто все это воинство в его нынешнем составе кормить будет. В итоге выяснилось, что «вагнеровцы» президенту «синеокой», конечно, благодарны, но есть очень хочется. А Минск готов взять на содержание только незначительную часть из них в качестве инструкторов.

К тому же, сотрудников ЧВК «Вагнер» сейчас явный избыток. В период, когда было принято использовать их в качестве штурмовой в пехоте в Украине, их вербовали щедро, не особо задумываясь над экономическим обоснованием такого количества. К тому же качество навербованного контингента было крайне низким, а потому хэдхантеры «Вагнера» надеялись, что количество «штурмовиков» украинцы резко подсократят. Расчеты оказались ошибочными. И не потому, что ВСУ недостаточно сокращали численный состав завербованных, а потому, что сработал старинный русский принцип – уж если вербуем, то с большим запасом. Который оказался уж слишком велик. Для армии – мало, для ЧВК, с учетом конфликтов на африканском континенте, в которых она участвует, – слишком много. Да и квалификация завербованных оставляет желать лучшего. Процитирую внутренний документ ЧВК «Вагнер», оказавшийся, не спрашивайте каким путем, в распоряжении haqqin.az: «В настоящее время только один из трех завербованных сотрудников компании отвечает ее требованиям для участия в операциях, ведущихся в странах со сложными климатическими условиями… Что же касается подготовки в использовании сложной военной техники, то требованиям к этому отвечают лишь один из пяти, принятых на работу».

Таким образом, руководство «музыкантов» столкнулось с ситуацией, что ему нужен лишь один из трех/один из пяти уже завербованных. Остальные – балласт. Выплачивать повышенное денежное содержание которым – это вводить фирму в убыток. И уж тем более такие расходы не потянет Минск. Поэтому у Пригожина остается только один вариант. Во-первых, провести сокращение личного состава, что и происходит сейчас в Беларуси. Идет отбор – кого на «дембель» с последующим увольнением, а кого оставить в рядах. Во-вторых, руководству компании необходимо тщательно взвесить, сколько «музыкантов» необходимо ему на африканском направлении, куда его вновь направляет Кремль после событий в Нигере. И в-третьих, наконец, составить оптимальный баланс потребностей «Вагнера» в кадрах – сколько нужно вообще, сколько на перспективу, сколько в резерве. Для западных ЧВК подобный подход, конечно, немыслим, но все дело в том, что «Вагнер» — это частно-государственная компания, то есть, чисто экономически баланс ее деятельности не имеет принципиального значения. В конце концов, существует в российском бюджете такая засекреченная строка как «Специальный фонд президента». Вот сколько на «Вагнер» понадобится – столько с него Пригожину и переведут, разве что контроль станет за расходованием этих средств строже.