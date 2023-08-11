Внутренний документ «Вагнера» в распоряжении haqqin.az. Переброска из Беларуси в Нигер
Главным для любого наемника во все времена вопрос был только один, озвученный в классическом булгаковском «Собачьем сердце»: «А где же я харчеваться буду?». Александр Лукашенко серьезно выручил Владимира Путина, предложив мятежным «вагнерам» передислоцироваться к нему в Беларусь, но при этом в спешке – не до того было, «музыканты» стояли в 200 километрах от Кремля, - не оговорил с Москвой, кто все это воинство в его нынешнем составе кормить будет.
В итоге выяснилось, что «вагнеровцы» президенту «синеокой», конечно, благодарны, но есть очень хочется. А Минск готов взять на содержание только незначительную часть из них в качестве инструкторов.
К тому же, сотрудников ЧВК «Вагнер» сейчас явный избыток. В период, когда было принято использовать их в качестве штурмовой в пехоте в Украине, их вербовали щедро, не особо задумываясь над экономическим обоснованием такого количества. К тому же качество навербованного контингента было крайне низким, а потому хэдхантеры «Вагнера» надеялись, что количество «штурмовиков» украинцы резко подсократят.
Расчеты оказались ошибочными. И не потому, что ВСУ недостаточно сокращали численный состав завербованных, а потому, что сработал старинный русский принцип – уж если вербуем, то с большим запасом. Который оказался уж слишком велик. Для армии – мало, для ЧВК, с учетом конфликтов на африканском континенте, в которых она участвует, – слишком много.
Да и квалификация завербованных оставляет желать лучшего. Процитирую внутренний документ ЧВК «Вагнер», оказавшийся, не спрашивайте каким путем, в распоряжении haqqin.az: «В настоящее время только один из трех завербованных сотрудников компании отвечает ее требованиям для участия в операциях, ведущихся в странах со сложными климатическими условиями… Что же касается подготовки в использовании сложной военной техники, то требованиям к этому отвечают лишь один из пяти, принятых на работу».
Таким образом, руководство «музыкантов» столкнулось с ситуацией, что ему нужен лишь один из трех/один из пяти уже завербованных. Остальные – балласт. Выплачивать повышенное денежное содержание которым – это вводить фирму в убыток. И уж тем более такие расходы не потянет Минск.
Поэтому у Пригожина остается только один вариант. Во-первых, провести сокращение личного состава, что и происходит сейчас в Беларуси. Идет отбор – кого на «дембель» с последующим увольнением, а кого оставить в рядах.
Во-вторых, руководству компании необходимо тщательно взвесить, сколько «музыкантов» необходимо ему на африканском направлении, куда его вновь направляет Кремль после событий в Нигере.
И в-третьих, наконец, составить оптимальный баланс потребностей «Вагнера» в кадрах – сколько нужно вообще, сколько на перспективу, сколько в резерве.
Для западных ЧВК подобный подход, конечно, немыслим, но все дело в том, что «Вагнер» — это частно-государственная компания, то есть, чисто экономически баланс ее деятельности не имеет принципиального значения. В конце концов, существует в российском бюджете такая засекреченная строка как «Специальный фонд президента». Вот сколько на «Вагнер» понадобится – столько с него Пригожину и переведут, разве что контроль станет за расходованием этих средств строже.
Хотя вряд ли кейсы с наличными, с которыми командиры «вагнеровцев» прилетали в Центральноафриканскую республику, Мали, Судан и Ливию, станут скромнее в размерах. «Вагнер» по-прежнему остается ударным отрядом Кремля для решения деликатных задач на различных «окраинах мира». И пока это так, пока Владимир Путин не нашел замену пригожинским «музыкантам» - а он подыскивает, только список подходящих кандидатур у него ограничен, – «Вагнер» будет получать финансирование из российского бюджета с избытком.
Правда – не все. Доппельзолдеры, «специалисты на двойной оплате», профессионалы – получат с избытком и сохранят свои рабочие места в рядах «музыкантов».
Остальные же, кому удалось уцелеть в горниле боев на украинском фронте, отправляемые сейчас по домам из Беларуси, – получат подачки из Кремля. Ну а если им этого не хватит – последует типичная для российских чиновников оговорка: «Мы вас контракт с «Вагнером» заключать не заставляли». Такова российская безжалостная «се ля ви», которая с годами не меняется, разве что все больше дичает. А договоренности Лукашенко и Путина – так когда они учитывали интересы рядовых?