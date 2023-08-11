Путина заподозрили в подготовке к еще большей войне

Действия президента России Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выход из войны в Украине, а готовится к еще большей, заявил омбусмен Украины Дмитрий Лубинец.

Лубинец сообщил, что Путин недавно внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять международные организации, например, ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного чрезвычайного положения в России.

По его словам, поправки в законе позволят руководству России репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права: "О чем это говорит? Президент России не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей, вероятно, со странами НАТО".